Канчельскис: главное, чтобы сборная России подошла к Евро-2020 без травм, в хорошей физической и психологической форме

- Чем позитивным вам запомнился прошедший год?
- Тем, что сборная России вышла на чемпионат Европы - это уже позитив. Конечно же, это большое событие. А так - кроме сборной никто и не порадовал совсем. Позитива особо не вижу. Но плохие результаты тоже дают важную информацию на будущее.
- Что скажете о вашей работе в должности главного тренера "Навбахора" в чемпионате Узбекистана?
- У меня не было в прошлом году каких-то глобальных задач. Была задача как можно лучше выступить и сохранить команду. Как могли, так и выступили (Канчельскис в ходе прошлого сезона покинул пост главного тренера «Навбахора», но затем вернулся на него. По итогам сезона команда заняла в чемпионате Узбекистана 8-е место. - Rusfootball.info). Решающим годом должен стать год наступивший. Сейчас новый год - новые сборы и новые футболисты. Будут уже и определенные задачи. Будем надеяться, что максимальная задача. Тренер всегда должен ставить максимальную задачу, максимально реальную. 10-го января мы приступим к тренировочному процессу, и тогда все будет очевидно, и тогда будем задачи ставить.
- Как встретили Новый год?
- Нормально, потихоньку. Встречал его в Москве. Выпили шампанского и пожелали друг другу счастья и здоровья. Сейчас Новый год, конечно, не то, что это было в детстве. Тогда были дед Мороз, подарки... Наше детское время. Тогда Нового года очень ждали. Но время идет, и мы не молодеем. Это нормально. Для детей, конечно, это один праздник, для нас - другой. Самое главное, конечно, это здоровья и удачи в новом году - больше ничего другого и не надо. А наши дети, конечно же, должны верить в мечту, верить в Деда Мороза, а мы должны им помогать.
- Чего ждете от 2020-го года?
- Что касается предстоящего чемпионата Европы, то группа у сборной России довольно сложная. Если обыграем финнов, то шансы есть, если не обыграем, то и шансов на продолжение участия в Евро-2020 - нет. Самое главное, чтобы перед турниром у нас все футболисты находились в обойме, чтобы у нас обошлось без травм, чтобы подошли к чемпионату Европы в хорошей физической и психологической форме.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Канчельскис: главное, чтобы сборная России подошла к Евро-2020 без травм, в хорошей физической и психологической форме
Бывший полузащитник сборной России, а ныне главный тренер узбекского "Навбахора" Андрей Канчельскис в интервью Rusfootball.info рассказал, как встретил Новый год и чего ждет от 2020-го.
Фото: "Известия"
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