- Евро пройдет нормально. Найдут вакцину, это сто процентов, - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
Напомним, ранее сообщалось, что Евро-2020 могут отменить или перенести из-за стремительного распространения коронавируса в мире.
Быстров - о коронавирусе: Евро-2020 проведут нормально. Найдут вакцину, 100 процентов
Экс-нападающий сборной России Владимир Быстров прокомментировал возможную отмену или перенос Евро-2020 из-за вспышки коронавируса в мире.
Источник: Спорт день за днём
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