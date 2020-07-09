Как сообщает пресс-служба РФС, 8 октября российская команда сыграет в Стокгольме со сборной Швеции. А 12 ноября в Зимбру встретится со сборной Молдавии.
"УЕФА определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября – с Молдавией. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учётом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведём по три встречи", - цитирует главного тренера сборной России Станислава Черчесова РФС.
Сборная России осенью проведёт товарищеские матчи со сборными Швеции и Молдавии
Сборная России осенью проведёт два контрольных матча.
Фото: ТАСС
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