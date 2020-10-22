Манчини извинился за публикацию мема о коронавирусе

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини извинился за неудачную шутку о пандемии коронавируса.



Фото: BBC

Манчини опубликовал в своём "инстаграме" мем, в котором медсестра и пациент говорят о заражении больного. Врач спрашивает, как тот заразился. Пациент отвечает: "Смотрел телевизор".



Вскоре Манчини пояснил, что выложил картинку без какой-либо задней мысли. В то же время тренер подчеркнул, что не пытался демонстрировать неуважения к больным или умершим. Также он принёс извинения всем, кого обидело сообщение.