Черчесов не вызвал Дзюбу в сборную и поступил правильно, двойные стандарты общества подталкивают к этому

Rusfootball.info – о мудром решении тренера сборной.
Фото: РФС
Вчера вечером рунет взорвала информация о новом скандале с участием нападающего «Зенита» и сборной России Артёмом Дзюбой. Наверняка, все уже в курсе случившегося и публикации компрометирующего видео с нападающим. Но главное сейчас другое. Гораздо важнее, как ситуацию решил разрулить главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Наставник национальной команды сообщил, что Дзюба не приедет в сборную России на ноябрьские матчи. По данным «Чемпионата», главный тренер созвонился с Дзюбой и обсудил ситуацию. Вместе они решили, что Артём пропустит матчи со сборными Молдавии, Турции и Сербии.

Как пояснил Черчесов, он не хочет, чтобы футболисты команды отвлекались на разговоры о скандале. И в данном вопросе Станислав Саламович прав на 100%.

Дзюба не сделал ничего криминального, но издевательств ему не избежать

Форвард «Зенита» не сделал ничего страшного, он не должен ни за что извиняться. Всё, что делал нападающий — естественная физиология и не повод для стыда. Неизвестно, как всё это оказалось в интернете, вполне вероятно, что телефон Дзюбы взломали или же кто-то просто переслал видео. Это не так важно в данном случае.

Но факт остаётся фактом, российское общество со своими двойными стандартами и псевдоморальностью будет осуждать Дзюбу и издеваться над ним. Особенно учитывая не самый лучший бэкграунд форварда, который и раньше попадал в различные скандалы.

Черчесов не вызвал Дзюбу в сборную и поступил правильно, двойные стандарты общества подталкивают к этому

Так устроено наше общество. Никто не распевает песни и не издевается над Аязом Гулиевым, который просто по-хамски избил американского гражданина в Москве. Никто не гнобит Александра Кокорина и Павла Мамаева, скорее, поддерживая их, хотя они совершили преступление. Не слышно, чтобы кто-то осуждал бойцов ММА Магомеда Исмаилова и Хабиба Нурмагомедова, которые за гранью фола высказались о президенте Франции Эммануэле Макроне. Но Дзюба неизменно будет становиться объектом издевательств за своё рукоблудие, хоть это и не является преступлением.

Отношение россиян к произошедшему чётко выразил одиозный депутат Виталий Милонов. Он заявил, что снимать такое «не по-питерски». То есть, делать – вполне нормально, но снимать и выкладывать нет. Главное – чтобы никто не знал и не видел, а там – делай что хочешь, как-то так.

Смешки над занятием Дзюбы напоминают поведение детей в школах, которые хихикают над тычинками и пестиками. Зацикливаться на всём этом просто глупо, но нужно понимать, что в России иначе не будет. В стране, где ещё недавно якобы не было секса (как говорили в СССР), иного ждать не приходится.

Отдых пойдёт на пользу Дзюбе

Зато от произошедшего выиграет сам Дзюба и «Зенит». Очевидно, что в последнее время форвард был в плохой форме, он устал, играя не только за клуб, но и за сборную. При этом Черчесов ничуть не экономил силы своего капитана, задействовав его даже в товарищеском матче со Швецией. Теперь же Дзюба сможет получить возможность, чтобы перевести дух.


И это здорово, в конце ноября «Зенит» ждёт важнейший матч Лиги чемпионов с «Лацио». Там Дзюба понадобится гораздо больше, чем в играх сборной в Лиге наций, которая, по сути, является товарищеским турниром.

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Теги: Дзюба Черчесов Сборная России
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