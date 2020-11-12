Шотландия завоевала последнюю путёвку на Евро-2020, победив Сербию

Сборная Шотландии стала обладателем последней путёвки в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.



Твиттер сборной Шотландии

В финале квалификации шотландцы в серии пенальти победили сербов.



Основное время матча завершилось со счётом 1:1. На 52-й минуте Кристи вывел гостей вперёд, но Йович уже на 90-й минуте перевёл матч в овертайм. В дополнительном времени забить командам не удалось, в итоге всё решилось в серии пенальти.



Соперники точно исполняли пенальти. Единственный промах допустил Митрович, который бил последним, его удар отразил голкипер.



Сборная Шотландии на чемпионате Европы сыграет в группе C вместе с командами Англии, Хорватии и Чехии.



Чемпионат Европы - 2020



Квалификация



Сербия - Шотландия - 1:1, 4:5 по пен.



Голы: Кристи, 52, Йович, 90



Сербия: Райкович, Митрович (Спаич, 108), Миленкович, Гудель, Костич (Младенович, 59), Лукич, Милинкович-Савич (Катаи, 71), Максимович (Йович, 70), Лазович, Тадич, Митрович



Шотландия: Маршалл, Галлахер, О'Доннелл (Гриффитс, 117), Тирни, Робертсон, Макгинн (Маклин, 83), Джек, Макгрегор, Кристи (Патерсон, 87), Мактоминай, Дайкс (Макбарни, 83)



Предупреждения: Миленкович, 10, Галлахер, 44, Гудель, 49