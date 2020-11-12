Словакия победила Северную Ирландию и вышла на Евро-2020

Сборная Северной Ирландии на своём поле уступила Словакии в матче за путёвку в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года.



Фото: Твиттер сборной Северной Ирландии

Встреча, проходившая в Белфасте, закончилась со счётом 2:1.



Словаки вышли вперёд на 17-й минуте после точного удара Юрая Куцки. Хозяева смогли сравнять счёт уже на 87-й минуте после того, как Милан Шкриньяр стал автором автогола. Но в дополнительное время гостям удалось вырвать победу, решающий мяч забил Михаил Дюриш.



На групповом этапе Евро-2020 Словакия сыграет в квартете E. Там же выступят сборные Испании, Швеции и Польши.



Евро-2020. Квалификация



Северная Ирландия – Словакия 1:2 (0:1)



Голы: Куцка, 17, Шкриньяр, 87 (автогол), Дюриш, 110



Северная Ирландия: Пикок-Фаррел, Льюис, Эванс, Кэткарт (Флэнаган, 99), Даллас, Сэвилл (Томпсон, 66), Дэвис, Макнейр (Фергюсон, 104), Макгинн (Лафферти, 77), Вашингтон (Уит, 66), Мадженнис (Бойс, 77)



Словакия: Родак, Шатка, Пекарик, Губочан, Шкриньяр, Лоботка (Грошовски, 65), Мак (Дюриш, 65), Гамшик (Грегуш, 105), Куцка, Русняк (Дьёмбер, 118), Дуда (Мраз, 85)



Предупреждения: Дуда, 66, Родак, 117, Бойс, 117