Последние путёвки завоевали сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.
Македонцы со счётом 1:0 обыграли сборную Грузии. Венгрия вырвала победу в матче с Исландией (2:1), Словакия в овертайме обыграла Северную Ирландию (2:1), а Шотландия в серии послематчевых пенальти победила Серби.
Так выглядит итоговый состав групп Евро-2020
Определились все участники Евро-2020
Завершились последние матчи отборочного турнира Евро-2020, по их итогам определились все участники турнира.
Фото: UEFA
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