Определились все участники Евро-2020

Завершились последние матчи отборочного турнира Евро-2020, по их итогам определились все участники турнира.



Фото: UEFA

Последние путёвки завоевали сборные Северной Македонии, Венгрии, Словакии и Шотландии.Македонцы со счётом 1:0 обыграли сборную Грузии. Венгрия вырвала победу в матче с Исландией (2:1), Словакия в овертайме обыграла Северную Ирландию (2:1), а Шотландия в серии послематчевых пенальти победила Серби.Так выглядит итоговый состав групп Евро-2020