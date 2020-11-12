Вайсс ушёл с поста главного тренера сборной Грузии после того, как команда не вышла на Евро-2020

Владимир Вайсс, занимавший пост главного тренера сборной Грузии, сообщил о своём уходе.
Вайсс рассказал о своём решении на пресс-конференции, которая состоялась после матча финала квалификации Евро-2020 с Северной Македонией. Встреча, проходившая в Тбилиси, закончилась победой гостей со счётом 1:1.

Сборная Грузии упустила шанс впервые в своей истории выйти на чемпионат Европы.

"Моя работа завершена, моё время закончилось. Спасибо болельщикам, футболистам и журналистам. Время было нелёгким, но это были замечательные пять лет. Мне очень жаль", - сказал Вайсс.

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Теги: Вайсс Сборная Грузии
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