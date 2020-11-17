Главный тренер сборной Сербии рассказал о мотивации своих игроков перед матчей с Россией

Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович рассказал об ожиданиях от заключительного матча Лиги наций.
Фото: ТАСС
Сербы завершают турнир домашним матче со сборной России.

Сборная Сербии в пяти матчах набрала лишь три очка. Сербы замыкают турнирную таблицу группы. Россия с восемью очками лидирует в группе.

"Каждый новый матч - дополнительная мотивация для любого футболиста сборной. А встреча с Россией особенно вдохновляет. Мы говорим об особой футбольной нации.

Сделаем всё, чтобы добиться лучшего результата. Но, конечно, всё будет зависеть не только от нас, но и от соперника", - цитирует Тумбаковича Sportske.

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Теги: Сборная России Сборная Сербии Лига Наций
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