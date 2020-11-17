Встреча, проходившая в Мариборе, закончилась со счётом 2:2.
В середине первого тайма хозяев вывел вперёд Ник Прелец. Во втором тайме Солтмурад Бакаев восстановил равновесие в счёте, но вскоре хозяева вновь оказались впереди, отличился Давид Брекало. Ничью гостям принёс точный удар Данила Глебова на 73-й минуте.
Товарищеский матч
Словения U21 – Россия U21 2:2 (2 тайм)онлайн
Голы: Прелец, 17, Бакаев, 65, Брекало, 69, Глебов, 73
Словения U21: Векич (Грил, 61), Стойинович, Залетел, Брекало, Плой, Рогель, Светлин (Огринец, 50), Элшник, Целар, Матко, Прелец
Россия U21: Максименко, Маслов, Татаев, Голубев, Тикнизян, Игнатов, Куликов, Рыбчинский (Степанов, 60), Ломовицкий, Глебов, Макаров (Бакаев, 60)
Предупреждения: Стойинович, 25, Макаров, 25, Ломовицкий, 25, Залетел, 39, Глебов, 67
Молодёжная сборная России вырвала ничью в товарищеском матче со Словенией
Молодёжная сборная России сыграла вничью в товарищеском матче со сверстниками из Словении.
Фото: РПЛ
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