Сёмин: все люди думали, кто победит - Трамп или Байден, а тут появился Дзюба

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин пошутил на тему скандального видео с участием форварда "Зенита" Артёма Дзюбы.
Фото: ТАСС
Ранее в соцсетях распространилось интимное видео с участием нападающего. После этого его лишили капитанской повязки в "Зените". Кроме того, главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал игрока на ноябрьские матчи.

Без Дзюбы сборная России сыграла вничью с Молдавией в товарищеском матче (0:0), а также уступила в Лиге наций Турции (2:3).

"Не вызывать Дзюбу — решение тренера, меня эта история совсем не интересует. Надо всё в шутку перевести. Все люди смотрели телевизор и думали, кто победит — Трамп или Байден. А тут появился Дзюба, и все начали писать о нём. Наверное, он решил отвлечь внимание", - цитирует Сёмина "Матч ТВ".

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Теги: Сёмин Дзюба Сборная России
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