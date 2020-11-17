Классон забил, но Швеция уступила Франции в Лиге наций

Сборная Франции завершила Лигу наций пятой победой в шести матчах.
В шестом туре Франция победила Швецию со счётом 4:2.

Матч начался для гостей успешно, они открыли счёт уже на 5-й минуте, отличился Виктор Классон. Но на перерыв команды ушли уже при счёте 2:1 в пользу хозяев. Оливье Жиру и Бенжамен Павар вывели свою команду вперёд.

После перерыва Жиру оформил дубль, но Куайсон в концовке возродил интригу. Впрочем, уже в компенсированное время Кингсли Коман поставил точку.

Франция набрала 16 очков и заняла первое место. Португалия завершила турнир на втором месте с 13 очками. Сборные Хорватии и Швеции набрали по три очка, но хорваты опередили конкурента по дополнительным показателям.

Лига наций УЕФА. 6 тур

Франция – Швеция 4:2

Голы: Классон, 4, Жиру, 16, Павар, 36, Жиру, 59, Куайсон, 88, Коман, 90+4

Франция: Льорис, Эрнандес (Зума, 46), Кимпембе, Варан (Динь, 46), Павар, Рабьо (Н'Зонзи, 78), Погба, Сиссоко, Гризманн, Тюрам (Мбаппе, 58), Жиру (Коман, 84)

Швеция: Ольсен, Линделёф (Крафт, 66), Лустиг (Хеландер, 66), Бенгтссон, Даниэльссон, Классон (Куайсон, 66), Олссон, Ларссон (Каюсте, 87), Кулушевски, Форсберг, Берг (Исак, 86)

Предупреждения: Олссон, 28

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Теги: Сборная Франции Лига наций Сборная Швеции
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