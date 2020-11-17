Португалия дожала Хорватию, играя в большинстве

Сборная Португалии одержала тяжёлую победу в заключительном матче Лиги наций.
Фото: Goal.com
В шестом туре португальцы победили хорватов в гостях со счётом 3:2.

На 29-й минуте Португалия оказалась в роли догоняющего после точного удара Матео Ковачича. Но на 51-й минуте хозяева остались в меньшинстве, Марко Рог получил вторую жёлтую карточку. Уже через минуту Рубен Диаш сравнял счёт, а на 60-й минуте Жоау Фелик забил второй мяч.

Ковачич на 65-й минуте вернул Хорватию в игру, но Диаш принёс своей команде победу, забив на 90-й минуте.

Португалия набрала 13 очков и завершила выступление на втором месте в турнирной таблице своей группы. Первую строчку заняла Франция, набравшая 16 очков. Сборная Хорватии финишировала третьей с тремя очками, Швеция также набрала три очка, но осталась четвёртой.

Лига наций УЕФА. 6 тур

Франция – Швеция 4:2

Голы: Классон, 4, Жиру, 16, Павар, 36, Жиру, 59, Куайсон, 88, Коман, 90+4

Франция: Льорис, Эрнандес (Зума, 46), Кимпембе, Варан (Динь, 46), Павар, Рабьо (Н'Зонзи, 78), Погба, Сиссоко, Гризманн, Тюрам (Мбаппе, 58), Жиру (Коман, 84)

Швеция: Ольсен, Линделёф (Крафт, 66), Лустиг (Хеландер, 66), Бенгтссон, Даниэльссон, Классон (Куайсон, 66), Олссон, Ларссон (Каюсте, 87), Кулушевски, Форсберг, Берг (Исак, 86)

Предупреждения:[code][/code] Олссон, 28

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Теги: Лига наций Сборная Хорватии Сборная Португалии
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