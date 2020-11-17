Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах, но Лёв уверен, что всё идёт по плану

У Испании отобрали чистый гол, главным героем стал резервист "Манчестер Сити"
У Германии матч совсем не задался. Немцы проиграли по всем показателям. И если традиционное преимущество по владению мячом испанцев было вполне ожидаемым (62% против 38%), то беззубость Бундестим в атаке стала настоящим сюрпризом.
За весь матч сборная Испании нанесла 22 удара по воротам соперника. У Германии было лишь 2 удара и ни одного в створ. Уже к перерыву гости горели со счётом 0:3. При этом арбитры отобрали у Испании чистый гол, который при счёте 1:0 забил Альваро Мората. Лайнсмен посчитал, что "мистер офсайд" находился в положении вне игры, хотя на этот раз Мората находился в момент паса на полкорпуса позади защитника.
Главным героем в итоге стал Ферран Торрес из "Манчестер Сити". 20-летний испанец является резервистом в своём клубе, что не помешало ему оформить хет-трик. В нынешнем сезоне Торрес принял участие лишь в пяти матчах АПЛ, да и то не забил ни одного мяча.
Германия переписала антирекорды
Немцы в итоге установили сразу несколько новых антирекордов. Во-первых, сборная Германии потерпела крупнейшее поражение в официальных матчах. Ранее худшим результатом было поражение со счётом 3:8 от сборной Венгрии ещё на чемпионате мира 1954 года.
В последний раз Германия проигрывала с разницей в шесть мячей ещё в 1931 году. Тогда немцы со счётом 0:6 уступили Австрии, но матч был товарищеским.
Впервые за 62 года "Бундестим" пропустила три мяча уже в первом тайме. В последний раз такое происходило на чемпионате мира 1958 года в матче со сборной Франции. Та встреча закончилась поражением Германии 3:6, а первый тайм команды завершили со счётом 3:1.
Фиаско Германии стало настоящим сюрпризом, учитывая, что немцы не проигрывали в 12 последних матчах. За это время они одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью. Но отдадим должное и сборной Испании, которая выиграла семь последних домашних матчей с общим счётом 30:0.
Лёва увольнять не будут, но его упрямство может дорого обойтись Германии
В Немецком футбольном союзе не стали драматизировать. Генменеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф уже сообщил, что Лёв не будет уволен с поста главного тренера, несмотря на крупное поражение и не выход в "Финал четырёх" Лиги наций.
"Мы по-прежнему доверяем Йоахиму Лёву, никаких вопросов", - цитирует Бирхоффа DW Sports.
Йоахим Лёв
Было много вопросов у журналистов и к самому Лёву. Конечно, главный из них - нежелание бундестренера вызывать проверенных ветеранов. Как известно, Йогги отцепил от сборной Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса. Безусловно, опытные защитники и Мюллер, обладающий лидерскими качествами, пригодились бы молодой команде. Но Лёв продолжает настаивать на своём. Главный тренер сборной после матча заявил, что не жалеет о кадровых решениях и подчеркнул, что команда находится на правильном пути, хоть он и получается не таким быстрым, как хотелось бы.
Унизительное поражение от Испании по впечатлениям напомнило кампанию немцев на чемпионате мира 2018 года. Тогда Германия получила ещё более звонкую оплеуху, проиграв в последнем туре Южной Корее. Пока Лёву доверяют, но он всё больше напоминает самодура со своими странными идеями и слепой верой в недостижимый идеал.
Статистика матча
И это особенно удивительно на фоне успехов "Баварии", которая уничтожает всех в Европе. Костяк мюнхенского клуба состоит из немецких игроков. Казалось бы, Лёв вполне мог бы попытаться повторить игру "Баварии", но Йоахиму это, видимо, неинтересно.
Фото: Goal.com, Myscore, Твиттер сборной Испании