Германия потерпела самое крупное поражение в официальных матчах, но Лёв уверен, что всё идёт по плану

Rusfootball.info — о фиаско Бундестим.



Фото: Goal

Йоахим Лёв

Накануне вечером состоялись очередные матчи Лиги наций. Там было на что посмотреть, но, безусловно, главным событием стало удивительное поражение сборной Германии. Немцев разгромили испанцы, забив шесть безответных мячей. Этот матч подвёл черту под неоднозначными экспериментами Йоахима Лёва, который явно заигрался в футбольный менеджер в реальности.У Германии матч совсем не задался. Немцы проиграли по всем показателям. И если традиционное преимущество по владению мячом испанцев было вполне ожидаемым (62% против 38%), то беззубость Бундестим в атаке стала настоящим сюрпризом.За весь матч сборная Испании нанесла 22 удара по воротам соперника. У Германии было лишь 2 удара и ни одного в створ. Уже к перерыву гости горели со счётом 0:3. При этом арбитры отобрали у Испании чистый гол, который при счёте 1:0 забил Альваро Мората. Лайнсмен посчитал, что "мистер офсайд" находился в положении вне игры, хотя на этот раз Мората находился в момент паса на полкорпуса позади защитника.Главным героем в итоге стал Ферран Торрес из "Манчестер Сити". 20-летний испанец является резервистом в своём клубе, что не помешало ему оформить хет-трик. В нынешнем сезоне Торрес принял участие лишь в пяти матчах АПЛ, да и то не забил ни одного мяча.Немцы в итоге установили сразу несколько новых антирекордов. Во-первых, сборная Германии потерпела крупнейшее поражение в официальных матчах. Ранее худшим результатом было поражение со счётом 3:8 от сборной Венгрии ещё на чемпионате мира 1954 года.В последний раз Германия проигрывала с разницей в шесть мячей ещё в 1931 году. Тогда немцы со счётом 0:6 уступили Австрии, но матч был товарищеским.Впервые за 62 года "Бундестим" пропустила три мяча уже в первом тайме. В последний раз такое происходило на чемпионате мира 1958 года в матче со сборной Франции. Та встреча закончилась поражением Германии 3:6, а первый тайм команды завершили со счётом 3:1.Фиаско Германии стало настоящим сюрпризом, учитывая, что немцы не проигрывали в 12 последних матчах. За это время они одержали 7 побед и 5 раз сыграли вничью. Но отдадим должное и сборной Испании, которая выиграла семь последних домашних матчей с общим счётом 30:0.В Немецком футбольном союзе не стали драматизировать. Генменеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф уже сообщил, что Лёв не будет уволен с поста главного тренера, несмотря на крупное поражение и не выход в "Финал четырёх" Лиги наций."Мы по-прежнему доверяем Йоахиму Лёву, никаких вопросов", - цитирует Бирхоффа DW Sports.Было много вопросов у журналистов и к самому Лёву. Конечно, главный из них - нежелание бундестренера вызывать проверенных ветеранов. Как известно, Йогги отцепил от сборной Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса. Безусловно, опытные защитники и Мюллер, обладающий лидерскими качествами, пригодились бы молодой команде. Но Лёв продолжает настаивать на своём. Главный тренер сборной после матча заявил, что не жалеет о кадровых решениях и подчеркнул, что команда находится на правильном пути, хоть он и получается не таким быстрым, как хотелось бы.Унизительное поражение от Испании по впечатлениям напомнило кампанию немцев на чемпионате мира 2018 года. Тогда Германия получила ещё более звонкую оплеуху, проиграв в последнем туре Южной Корее. Пока Лёву доверяют, но он всё больше напоминает самодура со своими странными идеями и слепой верой в недостижимый идеал.И это особенно удивительно на фоне успехов "Баварии", которая уничтожает всех в Европе. Костяк мюнхенского клуба состоит из немецких игроков. Казалось бы, Лёв вполне мог бы попытаться повторить игру "Баварии", но Йоахиму это, видимо, неинтересно.