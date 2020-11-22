Мостовой выразил недоумение в связи с тем, что в ноябрьских матчах основным нападающим был Антон Заболотный. На ноябрьские матчи главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызывал форварда "Зенита" Артёма Дзюбу.
"Дошло до того, что мы уже действительно шутим: главный игрок сборной – Заболотный. Это вообще уже. После Сербии все накинулись на тренера, на команду, и правильно делают – правду же надо говорить", - сказал Мостовой в интервью "РБ-Спорт".
Мостовой: дошло до того, что мы уже действительно шутим, главный игрок сборной - Заболотный
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре национальной команды в атаке.
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