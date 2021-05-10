Информацию о публикации состава объявила пресс-служба РФС.
Сборная России начнёт подготовку к чемпионату Европы в Австрии 22 мая. Турнир стартует 11 июня.
УЕФА ранее расширил заявку команд-участниц до 26 человек. На групповом этапе россияне сыграют с бельгийцами, финнами и датчанами.
Расширенный состав сборной России на Евро будет объявлен 11 мая
Расширенный состав сборной России на чемпионат Европы будет объявлен уже завтра, 11 мая.
Фото: РФС
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