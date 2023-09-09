"Как бы я отреагировал на то, если бы переход Захаряна из сборной России в сборную Армении состоялся? Мы всегда будем рады, если за сборную будут играть качественные футболисты. Но если они хотят играть за Армению просто потому, что не могут играть за Россию, то лучше не приезжать. Если они хотят играть сердцем за Армению, тогда пожалуйста, приезжайте", — сказал Озбилиз.
33-летний Озбилиз впервые сыграл за сборную Армении в феврале 2012 года. Последний матч за команду он провёл в октябре 2019 года. За это время полузащитник в 41-м матче забил шесть голов и отдал 10 результативных передач.
С января 2023 года спортсмен выступает за армянский "Урарту", в составе которого в 10 матчах забил два гола и отдал две результативные передачи. Озбилиз играл в России с 2012 по 2016 год за "Кубань" и "Спартак".
Источник: Metaratings.
Озбилиз: если футболисты хотят играть за сборную Армении только потому, что не могут играть за Россию, лучше не надо
Бывший полузащитник сборной Армении Араc Озбилиз отреагировал на теоретическую возможность смены хавбеком "Реала Сосьедад" Арсеном Захаряном спортивного гражданства с российского на армянское.
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