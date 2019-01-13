Мбаппе догнал Роналду и Обамеянга

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе забил гол в матче чемпионата Франции "Амьену". Этот мяч стал для форварда 14-м в регулярном чемпионате.Теперь французский игрок делит второе место по количеству оформленных голов в топ-5 лигах вместе с Роналду, Обамеянгом, Кейном и Салахом.На первом месте располагается Месси, на счету которого 16 голов.