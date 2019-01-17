Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Данила Прошляков интересен "Лиону" и "Боруссии"

Ряд европейских клубов проявляет интерес к нападающему "Спартака" и юношеской сборной России Даниле Прошлякову.

В частности во время матчей отборочного раунда чемпионата Европы U19 и в ряде встреч молодёжного первенства России талантливого футболиста просматривали скауты французского "Лиона" и дортмундской "Боруссии".

18-летний форвард является лучшим бомбардиром нынешнего сезона молодёжного первенства России. Он забил 14 голов в 13 играх. Кроме того в его активе два неполных матча в составе "Спартака-2" и одно попадание в заявку основной команды красно-белых.

"Чемпионат.сом"
Теги: Спартак Лион Боруссия Лига 1 Бундеслига
Вчера, 22:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Spartacus1971   (Вчера, 22:23)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Не особо слежу за молодыми,но статистика впечатляет.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.