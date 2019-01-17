Данила Прошляков интересен "Лиону" и "Боруссии"

Ряд европейских клубов проявляет интерес к нападающему "Спартака" и юношеской сборной России Даниле Прошлякову.В частности во время матчей отборочного раунда чемпионата Европы U19 и в ряде встреч молодёжного первенства России талантливого футболиста просматривали скауты французского "Лиона" и дортмундской "Боруссии".18-летний форвард является лучшим бомбардиром нынешнего сезона молодёжного первенства России. Он забил 14 голов в 13 играх. Кроме того в его активе два неполных матча в составе "Спартака-2" и одно попадание в заявку основной команды красно-белых.