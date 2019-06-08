Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка потеряла сознание на допросе

La mujer que acusa a Neymar se desmaya durante su declaraci?n ante el juezhttps://t.co/0QoaeTgSAq pic.twitter.com/n0t4FvBjhi — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 8, 2019

Бразильская модель Наджила Триндаде во время допроса в полицейском участке упала в обморок, сообщает Mundo Deportivo.26-летняя девушка прибыла в полицию для дачи показаний в изнасиловании, совершенном нападающим "ПСЖ" Неймаром в одном из отелей в Париже.По информации источника, во время дачи показаний девушка потеряла сознание. Ее адвокат вынес клиентку на руках из здания и увез в больницу.