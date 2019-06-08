Обвинившая Неймара в изнасиловании девушка потеряла сознание на допросе

Бразильская модель Наджила Триндаде во время допроса в полицейском участке упала в обморок, сообщает Mundo Deportivo.

26-летняя девушка прибыла в полицию для дачи показаний в изнасиловании, совершенном нападающим "ПСЖ" Неймаром в одном из отелей в Париже.

По информации источника, во время дачи показаний девушка потеряла сознание. Ее адвокат вынес клиентку на руках из здания и увез в больницу.



Sport24.ru
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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