Александр Головин включен в символическую сборную 7-го тура Лиги 1

Фото: ФК "Монако"

В список лучших игроков тура также вошел полузащитник "Монако" Александр Головин. Россиянин стал главным героем матча с "Ниццей" (3:1), отметившись дублем и голевой передачей. Александр получил оценку 9 и является лучшим игроком этого тура по версии L’Equipe.



Полностью символическая сборная 7-го тура лиги 1 по версии L’Equipe выглядит следующим образом: Стив Манданда ("Марсель"), Фабиу ("Нант"), Николя Паллуа ("Нант"), Аксель Дисаси ("Реймс"), Арно Суке ("Монпелье"), Александр Головин ("Монако"), Маршалл Мунетси ("Реймс"), Амзала Камара ("Реймс"), Ясин Адли ("Бордо"), Йоанн Курт ("Брест"), Виктор Осимен ("Лилль").