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"Интер" намерен приобрести Ребича

Нападающий немецкого "Айнтрахта" и сборной Хорватии Анте Ребич может продолжить карьеру в итальянском "Интере", передает Sky Sport Italia.

По информации издания, футболист может перейти в стан "змей" за €40 млн. Переговоры идут уже месяц, и именно в последние часы они существенно продвинулись. Важно, что другим претендентом на футболиста является мадридский "Атлетико", который рассматривает форварда в качестве запасного варианта, если не будет куплен Хамес Родригес из "Реала".


"Газета.ру"

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Теги: Ребич Интер
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