Спаллетти согласился подписать трехлетний контракт с "Миланом"

Бывший главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти выразил готовность заключить трехлетний контракт с "Миланом", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.Для оформления сделки "Милану" осталось решить вопрос с его обязательствами перед "Интером". Несмотря на увольнение Спаллетти в мае 2019 года, его контракт с нерадзурри продолжает действовать до 2021 года. Согласно договору тренер получает от "Интера" больше 4 млн евро в год."Милан" планирует официально отправить в отставку Марко Джампаоло в связи с неудовлетворительными результатами, как только заключит контракт со Спаллетти. "Милан" после семи туров занимает в Серии А 13-е место.