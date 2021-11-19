- Сегодня у нас состоялась встреча с руководством "Аталанты". Мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука. Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство "Аталанты" в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лешей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесет "Аталанте" много пользы, - передает слова Шпинева "Чемпионат".
26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук выступает за итальянскую "Аталанту" с сентября 2020 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 8 матчах бергамасков во всех турнирах (6 в итальянской Серии A и 2 в Лиге чемпионов) и записал на свой счет 1 результативную передачу, его суммарное игровое время составило 215 минут (в среднем около 27 минут за матч). Всего Алексей Миранчук сыграл за "Аталанту" в 39 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
Агент Миранчука: "Аталанта" верит в Алексея и не рассматривает возможность его продажи
Агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о встрече с руководством итальянского клуба.
Фото: ФК "Аталанта"