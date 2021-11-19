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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Крылья Советов
14:00
УралНе начат
П1 1.86X 3.45П2 4.7
Локомотив
16:30
АхматНе начат
П1 2.16X 3.35П2 3.55
Краснодар
19:00
СпартакНе начат
П1 1.82X 3.9П2 4.3

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лестер Сити
15:30
ЧелсиНе начат
П1 4.7X 3.8П2 1.78
Бернли
18:00
Кристал ПэласНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.75
Вулверхэмптон
18:00
Вест ХэмНе начат
П1 3.2X 3.3П2 2.36
Уотфорд
18:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 5.8X 4.6П2 1.54
Астон Вилла
18:00
БрайтонНе начат
П1 2.41X 3.2П2 3.2
Ньюкасл Юнайтед
18:00
БрентфордНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
Норвич
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 3.65X 3.45П2 2.11
Ливерпуль
20:30
АрсеналНе начат
П1 1.49X 5П2 5.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
16:00
ВильярреалНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Севилья
18:15
АлавесНе начат
П1 1.44X 4.4П2 8.4
Атлетико
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.45X 4.4П2 8
Барселона
23:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.4X 5.2П2 7.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
17:00
СпецияНе начат
П1 1.25X 6.8П2 10
Лацио
20:00
ЮвентусНе начат
П1 3.05X 3.35П2 2.43
Фиорентина
22:45
МиланНе начат
П1 3X 3.35П2 2.45

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия Д
17:30
ШтутгартНе начат
П1 1.35X 5.6П2 8
Байер
17:30
БохумНе начат
П1 1.49X 4.7П2 6.4
Арминия
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 4X 3.4П2 2.01
Хоффенхайм
17:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 4.2X 4.2П2 1.78
Боруссия М
17:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.33X 5.8П2 8.6
Унион
20:30
ГертаНе начат
П1 2X 3.35П2 4.1

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
19:00
НантНе начат
П1 1.24X 6.8П2 12
Ренн
23:00
МонпельеНе начат
П1 1.52X 4.7П2 6

Агент Миранчука: "Аталанта" верит в Алексея и не рассматривает возможность его продажи

Агент российского полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о встрече с руководством итальянского клуба.
Фото: ФК "Аталанта"
- Сегодня у нас состоялась встреча с руководством "Аталанты". Мы обсудили несколько вопросов, в том числе и текущее положение дел Алексея Миранчука. Встреча прошла в отличной и позитивной атмосфере. Руководство "Аталанты" в очередной раз подчеркнуло, что довольно Лешей, довольно его трансфером. Клуб даже не рассматривает возможность его продажи. В него верят и не сомневаются, что Миранчук принесет "Аталанте" много пользы, - передает слова Шпинева "Чемпионат".

26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук выступает за итальянскую "Аталанту" с сентября 2020 года. В текущем сезоне российский футболист принял участие в 8 матчах бергамасков во всех турнирах (6 в итальянской Серии A и 2 в Лиге чемпионов) и записал на свой счет 1 результативную передачу, его суммарное игровое время составило 215 минут (в среднем около 27 минут за матч). Всего Алексей Миранчук сыграл за "Аталанту" в 39 матчах во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.


Теги: Серия А Аталанта Миранчук Ал Шпинев
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