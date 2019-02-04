Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
Аталанта (Италия)
|Кальяри
|04.02.19
|Аталанта
|Аталанта
|3 - 327.01.19
|Рома
Ювентус (Италия)
|Ювентус
|22:3002.02.19
|Парма
|Лацио
|1 - 227.01.19
|Ювентус
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Дуван Сапата – лучший игрок мира прямо сейчас. Он вышвырнул Роналду из Кубка Италии
Видимо, с декабря колумбийский нападающий «Аталанты» решил начать новую жизнь. И, в отличие от большинства из нас, смог это сделать – он наколотил за 10 матчей 17 голов, причём забивал в каждой игре. Восхищаемся доминатором, который вчера вместе с партнёрами вынес «Ювентус».
Очередной чемпионат Италии выигран – «Ювентус» как всегда никто не остановит. Поэтому кубковый матч с «Аталантой» был самым важным для «Юве» на этом отрезке сезона, когда до Лиги чемпионов ещё 20 дней. В Бергамо победитель последних четырёх кубков страны приехал с пятью победами подряд, но напоролся на самую забивающую команду Серии А.
Да, если кто не знал, именно идущая седьмой «Аталанта» забивает больше всех – 47 голов в 21 матче против 43 у «Юве». Но Криштиану Роналду больше расстраивает другое: в гонке бомбардиров его обогнал 36-летний Фабио Куальярелла и догнал Дуван Сапата – парень, который до начала декабря забил всего 1 мяч.
Это случилось 4 ноября: выйдя на замену в игре с «Болоньей», Сапата принёс «Аталанте» победу 2:1. Таким образом колумбиец вернул себе место в основном составе, провёл 2 матча без голов, а потом превратился в монстра. Несмотря на его гол в ворота «Наполи» в начале декабря, команда проиграла (1:2), но дальше Сапату было не остановить.
«Удинезе» получил трёшку – «Аталанта» выиграла на выезде 3:1. Дуван царил в центре штрафной и все мячи положил ударом в одно касание.
Далее Сапата уже на первой минуте воспользовался подарком защитников «Лацио» и забил единственный гол в матче.
В Генуе форвард сильным ударом в левый нижний угол реализовал пенальти, но не помогло – «Дженоа» победил 3:1. Кстати, это единственный гол Сапаты с пенальти, тогда как у Криштиану их 5.
После Рождества редкую очковую потеря понёс «Ювентус», как раз из-за нашего героя. Криштиану вытащил для туринцев ничью 2:2, но главным героем стал всё же оформивший дубль Сапата. Впервые за период голевого безумия он забил с дистанции дальше 11 метров, причём с шикарным разворотом Леонардо Бонуччи. Ну а затем в своём стиле ткнул мяч из вратарской после подачи углового.
В матче с «Сассуоло» великолепная команда Джан Пьеро Гасперини вдоволь порезвилась (6:2), но Сапата скромненько забил всего однажды. Зато его гол получился самым важным – первым. Ничего нового – головой после навеса со стандарта с линии вратарской. 189 сантиметров роста и крепкое телосложение (88 кг) Дуван использует по назначению.
Как новый год встретил, так его Сапата и проводит. Первый его жертвой в 2019-м стал «Кальяри». В кубковом матче хозяева держались до 88-й минуты, пока Дуван вновь не подкараулил мяч на линии вратарской. Следом для закрепления успеха он откатил мяч на гол нашему любимцу Пашаличу – 2:0 и впереди кубковый четвертьфинал с «Ювентусом».
Но до вчерашнего Сапата устроил погром «Фронзиноне», оформив в матче с несчастным аутсайдером покер. Сапата прекрасно понимает партнёров, а они – его, оказывается в нужной точке и опережает защитников. И так постоянно.
В игре с «Ромой» всё складывалось очень плохо: 0:3 к 40-й минуте. Но затем «Аталанта» смела римлян. Сапата заговорил уже при счёте 2:3, запустив мяч в небеса с 11-метровой точки, но это не помешало ему уже в следующей атаке сравнять счёт.
Наконец, уже анонсированный вынос «Ювентуса» из Кубка Италии. Кастань открывает счёт на 37 минуте, сразу после Сапата увеличивает преимущество очень хлёстким красивым ударом в ближний, а в концовке оформляет разгром c помощью Ругани.
Сапата – не восходящая молодая звезда, колумбийцу уже 27 лет. Так бывает – ты находишь свою команду, своего тренера, тебе жутко везёт. Сапата в Италии с 2013 года, но новым Кавани или Игуаином для «Наполи» он не стал. Но с каждым годом Дуван прогрессирует: 5 и 6 мячей за «Наполи», 8 и 10 – за «Удинезе», 11 – за «Сампдорию». Теперь же 14 голов в Серии А за 2 месяца, несмотря на перерыв в чемпионате.
Летом 2017-го ЦСКА и «Спартак» не смогли приобрести колумбийца у «Наполи», футболист отправился в «Сампдорию». Перед сезоном «Аталанта» заключила нетривиальную сделку, арендовав футболиста на 2 года за 14 миллионов евро и прописав опцию выкупа за 12 миллионов. Так что прежде чем попытаться заработать на Сапате, клубу из Бергамо надо его выкупить. Это наверняка произойдёт: в январе «Вест Хэм» предложил за Дувана 40 миллионов евро, но получил отказ.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Очередной чемпионат Италии выигран – «Ювентус» как всегда никто не остановит. Поэтому кубковый матч с «Аталантой» был самым важным для «Юве» на этом отрезке сезона, когда до Лиги чемпионов ещё 20 дней. В Бергамо победитель последних четырёх кубков страны приехал с пятью победами подряд, но напоролся на самую забивающую команду Серии А.
Да, если кто не знал, именно идущая седьмой «Аталанта» забивает больше всех – 47 голов в 21 матче против 43 у «Юве». Но Криштиану Роналду больше расстраивает другое: в гонке бомбардиров его обогнал 36-летний Фабио Куальярелла и догнал Дуван Сапата – парень, который до начала декабря забил всего 1 мяч.
Это случилось 4 ноября: выйдя на замену в игре с «Болоньей», Сапата принёс «Аталанте» победу 2:1. Таким образом колумбиец вернул себе место в основном составе, провёл 2 матча без голов, а потом превратился в монстра. Несмотря на его гол в ворота «Наполи» в начале декабря, команда проиграла (1:2), но дальше Сапату было не остановить.
«Удинезе» получил трёшку – «Аталанта» выиграла на выезде 3:1. Дуван царил в центре штрафной и все мячи положил ударом в одно касание.
Далее Сапата уже на первой минуте воспользовался подарком защитников «Лацио» и забил единственный гол в матче.
В Генуе форвард сильным ударом в левый нижний угол реализовал пенальти, но не помогло – «Дженоа» победил 3:1. Кстати, это единственный гол Сапаты с пенальти, тогда как у Криштиану их 5.
После Рождества редкую очковую потеря понёс «Ювентус», как раз из-за нашего героя. Криштиану вытащил для туринцев ничью 2:2, но главным героем стал всё же оформивший дубль Сапата. Впервые за период голевого безумия он забил с дистанции дальше 11 метров, причём с шикарным разворотом Леонардо Бонуччи. Ну а затем в своём стиле ткнул мяч из вратарской после подачи углового.
В матче с «Сассуоло» великолепная команда Джан Пьеро Гасперини вдоволь порезвилась (6:2), но Сапата скромненько забил всего однажды. Зато его гол получился самым важным – первым. Ничего нового – головой после навеса со стандарта с линии вратарской. 189 сантиметров роста и крепкое телосложение (88 кг) Дуван использует по назначению.
Как новый год встретил, так его Сапата и проводит. Первый его жертвой в 2019-м стал «Кальяри». В кубковом матче хозяева держались до 88-й минуты, пока Дуван вновь не подкараулил мяч на линии вратарской. Следом для закрепления успеха он откатил мяч на гол нашему любимцу Пашаличу – 2:0 и впереди кубковый четвертьфинал с «Ювентусом».
Но до вчерашнего Сапата устроил погром «Фронзиноне», оформив в матче с несчастным аутсайдером покер. Сапата прекрасно понимает партнёров, а они – его, оказывается в нужной точке и опережает защитников. И так постоянно.
В игре с «Ромой» всё складывалось очень плохо: 0:3 к 40-й минуте. Но затем «Аталанта» смела римлян. Сапата заговорил уже при счёте 2:3, запустив мяч в небеса с 11-метровой точки, но это не помешало ему уже в следующей атаке сравнять счёт.
Наконец, уже анонсированный вынос «Ювентуса» из Кубка Италии. Кастань открывает счёт на 37 минуте, сразу после Сапата увеличивает преимущество очень хлёстким красивым ударом в ближний, а в концовке оформляет разгром c помощью Ругани.
Сапата – не восходящая молодая звезда, колумбийцу уже 27 лет. Так бывает – ты находишь свою команду, своего тренера, тебе жутко везёт. Сапата в Италии с 2013 года, но новым Кавани или Игуаином для «Наполи» он не стал. Но с каждым годом Дуван прогрессирует: 5 и 6 мячей за «Наполи», 8 и 10 – за «Удинезе», 11 – за «Сампдорию». Теперь же 14 голов в Серии А за 2 месяца, несмотря на перерыв в чемпионате.
Летом 2017-го ЦСКА и «Спартак» не смогли приобрести колумбийца у «Наполи», футболист отправился в «Сампдорию». Перед сезоном «Аталанта» заключила нетривиальную сделку, арендовав футболиста на 2 года за 14 миллионов евро и прописав опцию выкупа за 12 миллионов. Так что прежде чем попытаться заработать на Сапате, клубу из Бергамо надо его выкупить. Это наверняка произойдёт: в январе «Вест Хэм» предложил за Дувана 40 миллионов евро, но получил отказ.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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