"Аталанта" обыграла "Наполи", победный гол на счет экс-спартаковца Пашалича

Чемпионат Италии
29 тур
29 тур
"Аталанта" - "Наполи" - 2:0
Голы: Пашалич, 48, Госенс, 56.
Голы: Пашалич, 48, Госенс, 56.
"Аталанта": Голлини, Госенс, Кальдара (Паломино, 72), Толои (Шутало, 89), Кастань, Гомес (Муриэль, 88), де Рон, Фройлер, Пашалич (Тамез, 89), Джимшити (Хатебур, 81), Сапата.
"Наполи": Оспина (Мерет, 30), Мариу Руй, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Зелиньски, Демме (Лоботка, 73), Инсинье (Милик, 58), Фабиан Руис, Политано (Кальехон, 73), Мертенс (Лосано, 57).
Предупреждения: Мариу Руй, 67, Толои, 88.
"Аталанта" продолжает уверенно идти 4-й, отставая на 4 балла от "Интера" - у бергамцев 60 очков. Выигравший в июне Кубок Италии "Наполи" 6-й с 45 баллами.