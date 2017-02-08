Хавьер Маскерано может пропустить первый матч против ПСЖ в Лиге чемпионов

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" из-за травмы, утверждает AS.В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел в составе сине-гранатовых 26 игр во всех турнирах.