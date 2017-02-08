Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
13:13
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Хавьер Маскерано может пропустить первый матч против ПСЖ в Лиге чемпионов
Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано, скорее всего, пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" из-за травмы, утверждает AS.
В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел в составе сине-гранатовых 26 игр во всех турнирах.
"Газета.ру"
В текущем сезоне 32-летний аргентинец провел в составе сине-гранатовых 26 игр во всех турнирах.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.