Маурицио Сарри: в матче с "Реалом" постараемся проявить дерзость

Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри рассказал, чего ожидает от противостояния с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.



"Не могу сказать, что мы будем играть на одном уровне с "Реалом". Завтра я буду внимательно их изучать. Главное для нас — быть в хорошей форме и верить в себя.



В матчах с "Реалом" мои игроки смогут увидеть, на каком уровне они находятся на фоне звёзд мирового футбола. Мы не будем самонадеянными, но постараемся проявить дерзость. Это то, что нужно в такой ситуации", — цитирует специалиста Football Italia.