Маркиньос: мы должны провести против "Барселоны" матч всей жизни

Защитник французского "ПСЖ" Маркиньос в преддверии матча с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что против каталонцев парижанам необходимо провести матч всей жизни."На следующей неделе мы должны провести матч всей жизни. Противостояние с «Барселоной» решат детали, так что нам надо быть готовыми на 110%, мы не можем позволить себе совершать ошибки. У каталонцев есть игроки, которые способны сделать на поле разницу.Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть "Барселону", - цитирует Маркиньоса Goal.com.