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Маркиньос: мы должны провести против "Барселоны" матч всей жизни

Защитник французского "ПСЖ" Маркиньос в преддверии матча с "Барселоной" в 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что против каталонцев парижанам необходимо провести матч всей жизни.

"На следующей неделе мы должны провести матч всей жизни. Противостояние с «Барселоной» решат детали, так что нам надо быть готовыми на 110%, мы не можем позволить себе совершать ошибки. У каталонцев есть игроки, которые способны сделать на поле разницу.

Мы сделаем все возможное, чтобы обыграть "Барселону", - цитирует Маркиньоса Goal.com.

"Газета.ру"
Теги: ПСЖ Барселона
Сегодня, 13:29
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:38) #
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ПСЖ .Не то сейчас ,Барса их пройдёт и думаю легко.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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