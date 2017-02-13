Тьяго Силва пропустит первый матч с "Барселоной"

Защитник "ПСЖ" Тьяго Силва не будет принимать участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоится 14 февраля и начнется в 22.45 мск.13 февраля игрок пропустил тренировку и не попал в заявку на игру, сообщает официальный сайт парижан.Силва испытывает проблемы с мышцами, из-за чего 10 февраля пропустил выездной матч 25-го тура чемпионата Франции с "Бордо" (3:0).