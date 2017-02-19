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Роман Павлюченко: "Барселона" такая команда — может и пять загрузить

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко считает, что "Барселона" способна победить с нужным ей счётом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".

"Если бы до игры кто-то сказал, что "Барселона" 0:4 проиграет, наверное, никто бы не поверил. Но это «Барселона», и следующая игра будет в Испании. "Барселона" такая команда — может и пять загрузить, поэтому здесь ещё не всё решено", - цитирует Павлюченко официальный сайт.
Теги: Павлюченко Барселона ПСЖ
Сегодня, 19:15
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