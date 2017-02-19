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16:39
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
Димитар Бербатов: когда я смотрю игры с участим бывших команд, я не поддерживаю ни одну из них
15:43
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
Матс Хуммельс: "Герта" затягивала время, поэтому не стоит жаловаться из-за добавленного времени
13:35
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться (2)
Роман Павлюченко: "Барселона" такая команда — может и пять загрузить
Нападающий "Урала" Роман Павлюченко считает, что "Барселона" способна победить с нужным ей счётом в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ".
"Если бы до игры кто-то сказал, что "Барселона" 0:4 проиграет, наверное, никто бы не поверил. Но это «Барселона», и следующая игра будет в Испании. "Барселона" такая команда — может и пять загрузить, поэтому здесь ещё не всё решено", - цитирует Павлюченко официальный сайт.
"Если бы до игры кто-то сказал, что "Барселона" 0:4 проиграет, наверное, никто бы не поверил. Но это «Барселона», и следующая игра будет в Испании. "Барселона" такая команда — может и пять загрузить, поэтому здесь ещё не всё решено", - цитирует Павлюченко официальный сайт.
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