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Борис Ротенберг: надеюсь, "Ростов" сегодня тоже порадует

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг рассказал, за кого болел в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "ПСЖ".

"Конечно, смотрел футбол, болел за "Барсу"! Они молодцы! Надеюсь, "Ростов" сегодня тоже порадует красивым футболом. Я уже поддержал ребят перед матчем. Что до меня, то здоровье в порядке. Готов помочь "Локомотиву", - цитирует Ротенберга "Чемпионат.сом".
Теги: Ротенберг Ростов Манчестер Юнайтед ПСЖ Барселона
Сегодня, 17:09
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