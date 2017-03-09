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Игорь Колыванов: пенальти на Анхеле Ди Марии нужно было ставить

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал поражение "ПСЖ" в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной" (1:6).

"Вчера произошла настоящая фантастика, никогда такого не видел. Это какая-то сказка для "Барселоны". В первую очередь "ПСЖ" проиграл эту игру. Мне непонятно, как парижане отдали всю инициативу. Им достаточно было забить пару мячей. В первом тайме команда Унаи Эмери просто не хотела играть в футбол, наоборот, "ПСЖ" играл в антифутбол. Самое странное, что Эмери никогда не ставил такую игру, наоборот, они всех поразили в первом матче своим уверенным и наглым футболом.

Что касается спорных моментов в игре, то пенальти на Анхеле Ди Марии нужно было ставить. Это выход один на один, и контакт там точно был, его зацепили сзади по ногам. Кто-то говорит, что "Барса" победила незаслуженно, но в любом случае шесть голов — это очень много. Просто так шесть мячей не пропускают. Это заслуженная победа "Барселоны" и настоящая трагедия для "ПСЖ". Но нельзя выходить после такого первого матча и думать только об обороне", - цитирует Колыванова "Чемпионат.сом".
Теги: Колыванов Барселона ПСЖ
Сегодня, 17:13
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№1 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 17:56) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Так у судьи задача была другая.
Регистрация: 30.05.2015
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