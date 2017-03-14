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Валерий Карпин: "Ювентус" обыграет "Порту" со счетом 2:1
Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" — "Порту".
"Порту" проиграл 0:2 в первом матче. И "Ювентус" был хорош, и португальцы совершенно некстати заработали удаление уже в середине первого тайма.
Теперь "Порту" не остается ничего другого, кроме как идти вперед в ответном матче, пытаться первыми забить гол и тогда появятся хоть какие-то шансы. Но, честно говоря, совсем не верится, что португальский клуб сможет побороться за выход в следующую стадию.
Я думаю, что "Порту" сумеет забить. Но при этом "Ювентус", играя на своем поле, накажет соперника, который вынужден будет открываться. Здесь рискну и поставлю на точный счет — 2:1 в пользу "Ювентуса", - цитирует Карпина "Рейтинг букмекеров".
"Порту" проиграл 0:2 в первом матче. И "Ювентус" был хорош, и португальцы совершенно некстати заработали удаление уже в середине первого тайма.
Теперь "Порту" не остается ничего другого, кроме как идти вперед в ответном матче, пытаться первыми забить гол и тогда появятся хоть какие-то шансы. Но, честно говоря, совсем не верится, что португальский клуб сможет побороться за выход в следующую стадию.
Я думаю, что "Порту" сумеет забить. Но при этом "Ювентус", играя на своем поле, накажет соперника, который вынужден будет открываться. Здесь рискну и поставлю на точный счет — 2:1 в пользу "Ювентуса", - цитирует Карпина "Рейтинг букмекеров".
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