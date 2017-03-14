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Фабиньо: у нас нет Месси, Суареса и Неймара, но мы постараемся пройти "Сити"
Защитник "Монако" Фабиньо в преддверии ответной встречи с "Манчестер Сити" в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что французская команда намерена выйти в четвертьфинал турнира.
"Не ожидал, что "ПСЖ" покинет Лигу чемпионов, но это случилось. В очередной раз убедился, что в футболе возможно абсолютно все.
Конечно, "Монако" находится в другой ситуации. У нас нет такой глубины состава, но это не отменяет поставленной цели.
Мы будем играть с "Манчестер Сити", а эта команда выступает на самом высоком уровне. У них отличный коллектив. Но несмотря на все это, я не думаю о победе "Барселоны", потому что у нас нет Месси, Суареса и Неймара. Мы полагаемся на собственные силы, а точнее — только на наших игроков. Думаю, мы сможем переломить ход противостояния и сделаем все возможное", — цитирует Фабиньо "Газета.ру" со ссылкой на Globo Esporte.
"Не ожидал, что "ПСЖ" покинет Лигу чемпионов, но это случилось. В очередной раз убедился, что в футболе возможно абсолютно все.
Конечно, "Монако" находится в другой ситуации. У нас нет такой глубины состава, но это не отменяет поставленной цели.
Мы будем играть с "Манчестер Сити", а эта команда выступает на самом высоком уровне. У них отличный коллектив. Но несмотря на все это, я не думаю о победе "Барселоны", потому что у нас нет Месси, Суареса и Неймара. Мы полагаемся на собственные силы, а точнее — только на наших игроков. Думаю, мы сможем переломить ход противостояния и сделаем все возможное", — цитирует Фабиньо "Газета.ру" со ссылкой на Globo Esporte.
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