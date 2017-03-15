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Олег Романцев: в ЛЧ может играть любой клуб, вопрос лишь в том, как

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал, что в сезоне-2018/2019 у России будет три команды в Лиге чемпионов.

"Прежде всего стоит говорить об увеличении престижа нашего чемпионата в мире. Кроме того, мы увидим, к чему нам нужно стремиться на фоне игры футболистов лучших клубов Европы. Это здорово.

Готов ли «Спартак» к выступлению в Лиге чемпионов? Смотря какие задачи. В ЛЧ может любой клуб играть. Вопрос лишь в том, как выступать. Я смогу ответить на этот вопрос только тогда, когда "Спартак" в хорошем состоянии выйдет в Лигу чемпионов", - цитирует Романцева "Чемпионат.сом".
Теги: Романцев
Вчера, 22:20
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