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"Ювентус" и "Барсу" рассудят поляки, "Боруссию" и "Монако" - итальянская бригада Орсато
Стали известны имена арбитров, которые будут обслуживать четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, запланированные на 11 апреля, сообщает Чемпионат со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, встречу «Ювентус» — «Барселона» рассудит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.
На матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Монако» назначены судьи итальянские судьи во главе с Даниэле Орсато.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, встречу «Ювентус» — «Барселона» рассудит польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.
На матч «Боруссия» (Дортмунд) — «Монако» назначены судьи итальянские судьи во главе с Даниэле Орсато.
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