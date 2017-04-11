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Виталий Мутко: если идут атаки на футбол, то это вызов для всей мировой цивилизации

Вице-премьер России и президент РФРС Виталий Мутко заявил, что Россия обладает достаточно амбициозной концепцией безопасности в преддверии Кубка конфедераций 2017 и чемпионата мира 2018 года.

"Хочется пожелать удачи командам, чтобы завтра игра состоялась в благоприятных условиях. Если уже идут атаки на футбол, а ведь впереди финал Лиги чемпионов, Лиги Европы, у нас Кубок конфедераций. Это больший вызов не только для нашей страны, а для всей мировой цивилизации, вот об этом нужно думать.

Нашей концепцией безопасности Кубка конфедераций и чемпионата мира занимаются и спецслужбы, и штаб безопасности, и правоохранительные органы. Программа безопасности у нас достаточно амбициозная. А сейчас я хочу пожелать выздоровления Бартре, чтобы завтра матч состоялся", - приводит слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко Бартра Боруссия Д
Вчера, 23:05
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