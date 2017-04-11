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"Барселона" поддержала Бартру, пострадавшего в результате взрыва

"Барселона" выразил поддержку защитнику дортмундской "Боруссии" Марку Бартре.

Футболист получил в результате взрыва перед клубным автобусом порезы руки и был госпитализирован.

"Все мы поддерживаем Марка Бартру, "Боруссию" и болельщиков команды", — говорится в твиттере "Барселоны".

Ранее стало известно, что перед автобусом "Боруссии", направлявшимся на стадион на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", произошли три небольших взрыва. Матч, который должен был пройти во вторник, был перенесен на среду на 19.45 мск.

"Газета.ру"
Теги: Бартра Барселона Боруссия Д
Вчера, 23:18
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