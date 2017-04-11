"Барселона" поддержала Бартру, пострадавшего в результате взрыва

"Барселона" выразил поддержку защитнику дортмундской "Боруссии" Марку Бартре.Футболист получил в результате взрыва перед клубным автобусом порезы руки и был госпитализирован."Все мы поддерживаем Марка Бартру, "Боруссию" и болельщиков команды", — говорится в твиттере "Барселоны".Ранее стало известно, что перед автобусом "Боруссии", направлявшимся на стадион на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако", произошли три небольших взрыва. Матч, который должен был пройти во вторник, был перенесен на среду на 19.45 мск.