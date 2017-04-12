Болельщики "Боруссии" в соцсетях предложили фанатам "Монако" ночлег

Фанаты дортмундской "Боруссии" в связи с переносом первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" предложили болельщикам гостей ночлег.Неравнодушные запустили в соцсетях акцию, предлагая им помощь."Дорогие болельщики "Монако"! Если вам нужно переночевать в Дортмунде, пожалуйста, проверьте (хештег) #bedforawayfans ("кровать для болельщиков гостей")", — говорится в твиттере "Боруссии".