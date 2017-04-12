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Болельщики "Боруссии" в соцсетях предложили фанатам "Монако" ночлег

Фанаты дортмундской "Боруссии" в связи с переносом первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Монако" предложили болельщикам гостей ночлег.

Неравнодушные запустили в соцсетях акцию, предлагая им помощь.

"Дорогие болельщики "Монако"! Если вам нужно переночевать в Дортмунде, пожалуйста, проверьте (хештег) #bedforawayfans ("кровать для болельщиков гостей")", — говорится в твиттере "Боруссии".

"Газета.ру"
Теги: Боруссия Д Монако
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№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:04) #
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«Зенит»
Молодцы


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
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