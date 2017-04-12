Роман Бюрки: сказать, что мы все в шоке, - значит не сказать ничего

Вратарь "Боруссии" Роман Бюрки рассказал о том, как произошел взрыв около автобуса с командой, направляющейся на матч с "Монако" в рамках 1/4 Лиги чемпионов."Оглушительный взрыв произошел, когда автобус свернул на главную улицу. Я сидел в заднем ряду рядом с Марком Бартра, который был ранен осколком заднего окна. После случившегося мы все сразу же легли на пол. Сказать, что мы все в шоке, — значит не сказать ничего", — цитирует Бюрки Ran.