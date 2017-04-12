Возле места взрыва в Дортмунде обнаружили письмо

В Дортмунде на месте, где произошло три взрыва, обнаружили письмо, сообщает твиттер полиции города.Информации о содержимом письма пока нет. В настоящий момент содержимое письма изучают специалисты, которые ведут расследование по случившемуся инциденту.Полицейские не исключают того, что взрывы были намеренной атакой на автобус клуба. Взрывчатые вещества имели мощный характер