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Криштиану Роналду стал первым игроком, забившим 100 голов в еврокубках

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отметился победным дублем в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с "Баварией". Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Зинедина Зидана.

Второй мяч стал для португальца юбилейный 100-м в еврокубковых матчах. Роналду стал первым футболистом в истории, которому покорилось это достижение.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал Бавария
Сегодня, 00:27
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