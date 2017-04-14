УЕФА открыл дисциплинарные дела против "Атлетико" и "Лестера"

Дисциплинарный комитет УЕФА открыл дисциплинарное дело против "Атлетико" и "Лестера" после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов.В отношении "Атлетико" дело было открыто за блокирование лестничных пролетов стадиона. «Лестер» может быть наказан за ненадлежащее поведение официального лица клуба — врача Тома Джоэла, сообщает официальный сайт УЕФА. Точная дата рассмотрения дисциплинарных дел пока неизвестна.Кроме того, день матча в Мадриде был омрачен поведением фанатов "Лестера". Перед игрой несколько сотен фанатов английской команды собрались на одной из центральных площадей испанской столицы Пласа-Майор, где чуть позже устроили беспорядки. В процессе столкновений с полицией фанаты "Лестера" использовали бутылки и другие подручные средства. Полицейским удалось навести порядок на городской площади.