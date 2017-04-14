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Вчера 19:10
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Илья Черкасов: с учетом, что матч будет проходить в Москве, "Спартак" обыграет "Зенит" (9)
Дмитрий Чуковский: обвинять работников "Матч ТВ" - некорректно
Бывший главный продюсер спортивных каналов "НТВ-Плюс" Дмитрий Чуковский прокомментировал скандал с показом матча финала Кубка Гагарина вместо трансляции четвертьфинальной игры Лиги чемпионов.
Зрители смогли увидеть только последние 15 минут футбольного матча "Бавария" -"Реал" из-за поздней концовки встречи между питерским СКА и "Металлургом".
"Это не конфликт футбола и хоккея, это конфликт линейного вещания телевизионного канала. Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников "Матч ТВ" в том, что они сделали - не совсем корректно. Почти уверен, что то же самое встречается в других странах. Проблема в том, что в мире спорта происходит параллельно много интересного. Показывать в перекличке футбол и хоккей - задача сложная, но вполне решаемая. Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и всё это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно", - цитирует Чуковского "Спорт FM".
Зрители смогли увидеть только последние 15 минут футбольного матча "Бавария" -"Реал" из-за поздней концовки встречи между питерским СКА и "Металлургом".
"Это не конфликт футбола и хоккея, это конфликт линейного вещания телевизионного канала. Если вы показываете зрителям одно событие, вы должны довести его до конца. Обвинять работников "Матч ТВ" в том, что они сделали - не совсем корректно. Почти уверен, что то же самое встречается в других странах. Проблема в том, что в мире спорта происходит параллельно много интересного. Показывать в перекличке футбол и хоккей - задача сложная, но вполне решаемая. Наш болельщик привык смотреть одновременно и футбол, и хоккей, и всё это бесплатно. Поэтому в нынешних реалиях эту проблему решить практически невозможно", - цитирует Чуковского "Спорт FM".
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