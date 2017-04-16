Тер Штеген: "Барселона" должна верить в себя, иначе победить "Ювентус" не получится

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отметил, что команда должна верить в себя, если хочет победить "Ювентус" в 1/4 финала Лиги чемпионов."Теперь нам нужно отдохнуть, а потом готовиться к матчу в среду. К игре против "Ювентуса" надо подойти в хорошем состоянии. Мы должны верить в себя, без этого ничего не получится.Мы играем дома, нужно использовать это преимущество. Необходимо максимальное сплочение команды и болельщиков", — передает слова тер Штегена официальный сайт "Барселоны".