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Превью. 32 тур. ФНЛ
Превью. 32 тур. ФНЛ
Тер Штеген: "Барселона" должна верить в себя, иначе победить "Ювентус" не получится
Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген отметил, что команда должна верить в себя, если хочет победить "Ювентус" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Теперь нам нужно отдохнуть, а потом готовиться к матчу в среду. К игре против "Ювентуса" надо подойти в хорошем состоянии. Мы должны верить в себя, без этого ничего не получится.
Мы играем дома, нужно использовать это преимущество. Необходимо максимальное сплочение команды и болельщиков", — передает слова тер Штегена официальный сайт "Барселоны".
"Газета.ру"
"Теперь нам нужно отдохнуть, а потом готовиться к матчу в среду. К игре против "Ювентуса" надо подойти в хорошем состоянии. Мы должны верить в себя, без этого ничего не получится.
Мы играем дома, нужно использовать это преимущество. Необходимо максимальное сплочение команды и болельщиков", — передает слова тер Штегена официальный сайт "Барселоны".
"Газета.ру"
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