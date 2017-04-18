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Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
Массимо Каррера: сегодня мы поздравим "Спартак", а празднования придержим до конца сезона (18)
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Валерий Карпин пригласил Леонида Слуцкого в качестве эксперта на матч "Барселона" - "Ювентус" (13)
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Дмитрий Селюк: "Ювентус" не пропустит три мяча от "Барселоны"
Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус" (0:3 - счёт первой встречи).
"Палка стреляет один раз в год. Не может же каждую неделю такое случаться. — И все-таки чем эта ситуация отличается от того, что было с ПСЖ? — ПСЖ немного идет на спад после ухода Златана Ибрагимовича. Все-таки это фигура! А "Ювентус" устал от чемпионства в Италии, поэтому для них наиболее важный момент — Лига чемпионов. Также не забудем о таких ребятах, как Буффон, Бонуччи и так далее. Итальянцы тактически грамотно играют, хорошо обороняются. Не зря многие гранды борются за то, чтобы приобрести того же Бонуччи. Даю гарантию, что "Ювентус" не пропустит три мяча, не забив ни одного", - цитирует Селюка "Спорт День за Днем".
"Палка стреляет один раз в год. Не может же каждую неделю такое случаться. — И все-таки чем эта ситуация отличается от того, что было с ПСЖ? — ПСЖ немного идет на спад после ухода Златана Ибрагимовича. Все-таки это фигура! А "Ювентус" устал от чемпионства в Италии, поэтому для них наиболее важный момент — Лига чемпионов. Также не забудем о таких ребятах, как Буффон, Бонуччи и так далее. Итальянцы тактически грамотно играют, хорошо обороняются. Не зря многие гранды борются за то, чтобы приобрести того же Бонуччи. Даю гарантию, что "Ювентус" не пропустит три мяча, не забив ни одного", - цитирует Селюка "Спорт День за Днем".
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