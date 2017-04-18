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Дмитрий Селюк: "Ювентус" не пропустит три мяча от "Барселоны"

Известный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "Ювентус" (0:3 - счёт первой встречи).

"Палка стреляет один раз в год. Не может же каждую неделю такое случаться. — И все-таки чем эта ситуация отличается от того, что было с ПСЖ? — ПСЖ немного идет на спад после ухода Златана Ибрагимовича. Все-таки это фигура! А "Ювентус" устал от чемпионства в Италии, поэтому для них наиболее важный момент — Лига чемпионов. Также не забудем о таких ребятах, как Буффон, Бонуччи и так далее. Итальянцы тактически грамотно играют, хорошо обороняются. Не зря многие гранды борются за то, чтобы приобрести того же Бонуччи. Даю гарантию, что "Ювентус" не пропустит три мяча, не забив ни одного", - цитирует Селюка "Спорт День за Днем".
Теги: Селюк Барселона Ювентус
Сегодня, 20:49
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№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:56) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Не понимаю, какой смысл агенту тыкать пальцем в небо? Может быть все что угодно.
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:03) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вот с не забив ни одного, согласен. А так, пропутить три вполне может
Юве идет дальше.
Регистрация: 6.01.2006
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