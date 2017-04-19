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Серхио Рамос провел сотый матч в Лиге чемпионов

Ответный матч "Реала" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов с "Баварией" стал для защитника "Реала" Серхио Рамоса сотым в рамках турнира, сообщает RT.

Рамос стал 30-м футболистом в истории, которому покорилось данное достижение. Среди действующих игроков "Реала" 100 поединков в Лиге чемпионов провел только нападающий Криштиану Роналду.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Реал Бавария
Сегодня, 00:39
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