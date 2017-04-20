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Спортивный директор "Барселоны": нам не хватило лишь гола, отдача игроков была на высоте

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес считает, что команда неплохо сыграла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".

Игра закончилась нулевой ничьей, в результате чего каталонская команда распрощалась с турниром. В первой игре на выезде подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счетом 0:3.

"Это большое разочарование, но команде нужно собраться с силами. Нам не хватило лишь гола. А отдача игроков и их игра были на очень высоком уровне. В конце матча болельщики поблагодарили свою команду", — приводит слова Фернандеса ASAS.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Ювентус
Сегодня, 17:07
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№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kos
по новым правилам при победе дома 1:0 команда автоматически проходит в следующую стадию?

если это любой топ клуб)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 17:19) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
по новым правилам при победе дома 1:0 команда автоматически проходит в следующую стадию?
Регистрация: 18.08.2013
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