Спортивный директор "Барселоны": нам не хватило лишь гола, отдача игроков была на высоте

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес считает, что команда неплохо сыграла в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом".Игра закончилась нулевой ничьей, в результате чего каталонская команда распрощалась с турниром. В первой игре на выезде подопечные Луиса Энрике потерпели поражение со счетом 0:3."Это большое разочарование, но команде нужно собраться с силами. Нам не хватило лишь гола. А отдача игроков и их игра были на очень высоком уровне. В конце матча болельщики поблагодарили свою команду", — приводит слова Фернандеса ASAS.